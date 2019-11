© Copyright : Dr

Kiosque360. Les expulsions de Marocains illégalement établis en Europe continuent de plus belle. Après l’Allemagne et l’Espagne surtout, l’Italie a expulsé, pour la seule année en cours, quelque 780 immigrés marocains.

En arrivant sur les côtes européennes à bord d’embarcations de fortune et au risque de leur vie, les immigrés clandestins, qu’ils soient marocains ou subsahariens, retrouvent rarement l’eldorodo dont ils rêvaient. Après une longue attente dans des centres de rétention, qui ne sont pas loin d’une prison à ciel ouvert, ils sont le plus souvent renvoyés chez eux. C’est en tout cas ce qui est arrivé à bon nombre de harragas marocains.

Ainsi, selon le quotidien Al Massae de ce mardi 5 novembre, l’immigration en provenance du Maroc est devenue un casse-tête pour les Européens qui ont vu le royaume, en plus d’être un pays émetteur d’immigrés, se transformer en pays de transit vers l’Europe pour les clandestins subsahariens, de plus en plus nombreux à vouloir traverser la Méditerranée.

Est-ce pour cette raison que les clandestins Marocains sont devenus une cible de prédilection pour l'expulsion en masse par les pays européens? Il est en tout cas remarquable que, durant les dix premiers mois, l’Italie a expulsé pas moins de 783 clandestins marocains, selon des statistiques divulguées récemment par Rome.

Elle emboite le pas, en ce sens, à l’Allemagne qui a mené, ces dernières années, une politique d’expulsions régulières de clandestins marocains. De 61 expulsions en 2015, le pays d’Angela Merkel a renvoyé chez eux 476 Marocains en 2016, puis 634 en 2017.

L’Espagne et la Suède ne sont pas en reste, selon Al Massae qui ajoute que ces deux pays font cependant face à une importante immigration de Marocains d’un genre particulier. Celle des enfants non accompagnés, qui seraient plus de 140.000 en Espagne, ce qui leur pose un problème juridique face à des clandestins encore mineurs qui n'ont même pas de papiers d'identité dans leur pays d'origine.