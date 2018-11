© Copyright : Le360

Suite à la polémique née après l'adoption de l'horaire d'été toute l'année, le ministère de l'Education nationale a entrepris une série de rencontres et de concertation avec les parties concernées. Il plaide pour la flexibilité des horaires scolaires.

Le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'est pas resté indifférent quant à la grogne d'une partie des élèves, de leurs parents et du corps enseignant.

Le département de Said Amzazi a organisé, les 7 et 8 novembres derniers, des rencontres avec tous les partenaires (associations de parents d'élèves, représentants de l’enseignement scolaire privé...) sous la supervision de walis et gouverneurs ainsi que des directeurs des académies régionales.

Lors de ces rencontres, les différents intervenants ont insisté sur l'adoption des horaires scolaires selon les spécificités de chaque région du Royaume.

En ce sens, une circulaire a été adressée, ce vendredi 9 novembre, par le ministère de l'Education nationale aux directeurs des académies régionales. Le département de tutelle fait savoir que ces responsables ont désormais toute latitude pour appliquer les horaires scolaires selon les spécificités de chaque région.

Cette décision entre en vigueur à partir du lundi 12 novembre.