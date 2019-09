© Copyright : DR

Kiosque360. L’enquête mensuelle du HCP montre que les prix à la consommation ont connu, en août, une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent. Les plus importantes hausses concernent les fruits, les poissons et la viande, et ont été enregistrées à Al Hoceima, Guelmim et Béni Mellal.

L’indice des prix à la consommation (IPC) a connu, au mois d’août, une hausse de 0,3% par rapport au mois précédent, indique le Haut commissariat au plan (HCP). Selon une note d’information du HCP, cette variation est due essentiellement à la hausse de 0,7% de l’IPC des produits alimentaires et de 0,2% des produits non alimentaires. La même source souligne que les hausses des produits alimentaires enregistrées entre juillet et août concernent les prix des fruits qui ont augmenté de 4,8%, des poissons et fruits de mer (2,8%), des viandes (1,3%), des huiles et des graisses (0,8%).

En revanche, les prix des légumes, du «lait, fromage et des œufs» ont baissé respectivement de 1,7% et 0,2%. Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Al Hoceima (2%), Guelmim et Béni Mellal (1,1%), Laâyoune (0,9%), Tétouan et Dakhla (0,8%), Agadir et Kenitra (0,6%), Casablanca et Oujda (0,5%). Par contre, l’indice des prix à la consommation a connu une baisse de 0,2% à Marrakech et à Rabat.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 23 septembre, que le HCP a fait une comparaison entre l’indice des prix à la consommation du mois d’août dernier et celui de l’année dernière. Il en résulte que l’IPC du mois d’août 2019 a enregistré une augmentation de 0,8 %. Une hausse qui a concerné les produits alimentaires (+0,5%) et les produits non alimentaires (+1%). Les taux de variation des produits non alimentaires ont oscillé entre une hausse de 0,4% dans le transport et 3,4% dans l’enseignement.

Du coup, l’indicateur d’inflation qui exclut les produits à prix fixe et ceux soumis à de fortes fluctuations a connu une légère appréciation. Il a ainsi enregistré une hausse de 0,3% par rapport au mois d’août dernier et de 1,5% en comparaison avec la même période de l’année dernière.