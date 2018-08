© Copyright : DR

Pour le ministère des Habous et des affaires islamiques, certains des contenus diffusés sur ces sujets sont en réalité "des mensonges" en lien avec des événements passés. Réaction.

A la fin du deuxième jour du Tachriq, aucun pèlerin n'est reporté manquant, indique jeudi le ministère des Habous et des Affaires islamiques, soulignant que l'ensemble des pèlerins ont accompli leurs rites ou sont sur le point d'achever le dernier d'entre eux, à savoir Tawaf al-ifada, après que plus de la moitié des pèlerins ont quitté Mina vers la Mecque. Suite aux informations véhiculées par certains sites d'informations au sujet des conditions de séjour des pèlerins marocains dans les Lieux Saints, le ministère des Habous et des Affaires islamiques regrette, dans un communiqué transmis à la MAP, que certains des contenus diffusés sur ce sujet sont en réalité "des mensonges proférés les années passées, comme le prouvent les numéros de bureaux (75 et 80) apparus dans des extraits filmés, alors que les numéros des bureaux de la délégation officielle de cette année se situent entre le 105 et le 112".

S'agissant des faits ayant trait au pèlerinage de cette année, à commencer par le retard des bus à la descente des pèlerins à Arafat, le ministère fait savoir que "la délégation marocaine a multiplié les communications téléphoniques avec les parties concernées en vue de palier au manque en bus malgré les grands efforts déployés par la délégation en la matière, et qui consistent en la conclusion d'un contrat avec les parties compétentes pour fournir des bus supplémentaires". Le ministère explique que "le transfert des pèlerins a pris fin à 01h00 du matin", notant qu'il s'agit d'un "horaire normal, sachant que de nombreux pèlerins issus d'autres pays ont souffert de retards plus importants".

Par ailleurs, le ministère ajoute qu'un déjeuner non convenable a été offert à Mina le 11 Dou al Hijja 1439 de l'Hégire, faisant observer que la délégation marocaine est intervenue pour faire remplacer ce repas, sachant qu'aucune délégation administrative ou sanitaire n'est autorisée à intervenir dans les Lieux Saints. "Malgré cela, le ministre marocain a contacté son homologue saoudien au sujet de ces questions, notamment l'encombrement à Mina et le retard des bus", relève la même source.