Kiosque360. Ingénieurs, médecins et autres profils pointus quittent le Maroc à destination de l’Europe, du Canada ou des Etats-Unis. Une perte considérable pour le pays.

La fuite des compétences marocaines vers l’étranger est à nouveau sur le devant de la scène, suite à la divulgation de certains chiffres avancés par Said Amzazi, le ministre de l'Education nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le journal Al Akhbar avance, dans l’édito de son édition du mercredi 23 janvier, que plus de 600 ingénieurs quittent le Maroc annuellement à destination de l’Europe, du Canada ou des Etats-Unis.



Par ailleurs, une instance française, qui s'appuie sur les résultats d’une étude, affirme que le nombre de médecins d’origine marocaine installés en France est de 7.000, dont 6.510 qui pratiquent la médecine de façon continue et 430 de façon temporaire.



Al Akhbar s'étonne que les gouvernements successifs ne parviennent pas à trouver des solutions pour stopper l’hémorragie des compétences. Il ajoute qu'«aucun effort n’est fait pour apporter à ces cerveaux les alternatives à même de les convaincre de rester au Maroc».



«Nous sommes face à un deal perdant pour le pays, gagnant pour les pays d’accueil et la compétence marocaine », écrit le journal. Ce dernier estime que les pays d’accueil profitent des compétences de nos MRE et que ceux-ci bénéficient à leur tour d’un environnement économique et professionnel stable. Cela dit, cet état de fait est très dommageable pour le Maroc qui se voit priver de compétences dont il a cruellement besoin pour dépasser les obstacles qui freinent le développement du pays. Même si, reconnaît le journal, le Maroc bénéficie des transferts d’argent des MRE, cela ne compense pas vraiment la perte de ces compétences.