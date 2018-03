© Copyright : DR

Kiosque360. Les mauvaises conditions climatiques ont contribué, au Maroc, à une hausse des prix des fruits et légumes.

Les conditions climatiques extrêmes, qui sévissent depuis près de deux semaines, ont entraîné une envolée des prix des fruits et légumes sur les marchés de plusieurs villes marocaines, rapporte Al Massae dans son édition de ce mercredi 7 mars.

Cette flambée des prix est due, explique Mohamed Jbiel, vice-président de l’association du marché de gros des fruits et légumes, à une insuffisance de l’offre sur le marché, suite aux mauvaises conditions climatiques et à la hausse des rémunérations des ouvriers agricoles, payés entre 250 et 300 dirhams à cause des intempéries. De plus, les fortes pluies ont rendu le transport des produits quasiment impossible, écrit Al Massae.

Le kilo de pommes de terre a atteint 5 dirhams, mardi, au marché de gros de Casablanca, ce qui signifie que son prix devrait atteindre 8 à 10 dirhams, rapporte le quotidien. Les tomates, vendues au gros à 4 dirhams le kilo, seront vendues, quant à elles, 5 ou 6 dirhams le kilo par le détaillant.