© Copyright : DR

Le gouvernement espagnol a accordé une centaine de bourses à des étudiants marocains pour la poursuite de leurs études, en vue d'obtenir un master, dans 22 universités d’Espagne, dans les prochaines semaines. Un engagement: revenir dans leur pays et y lancer leur propre entreprise. Les détails.

Chez les officiels espagnols, on appelle ce genre d’initiatives «immigration circulaire» ou «mobilité légale». Selon la presse espagnole, 100 étudiants marocains vont bénéficier de bourses d'études, et une dizaine d’entre eux ont eu droit, récemment, à une première présentation de ce programme qui leur est dédié, à l’ambassade du royaume d'Espagne, à Rabat.

Selon les mêmes sources, ce projet, dénommé "Les jeunes générations, agents de changement", est doté d'un budget de 2,6 millions d'euros, financé à hauteur de 95% par l'Union Européenne, avec la participation de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour les aspects liés au voyage et aux garanties de retour, une fois que le cursus académique est achevé.

Pour Madrid, cette question du retour est très importante afin de démontrer le succès de cette initiative, étant donné le grand nombre de fois où des athlètes, des professionnels et même des saisonniers dans les champs de fraises d'Andalousie ont profité de l’obtention d’un visa en Espagne pour y rester et y séjourner illégalement.

Les heureux candidats retenus pour bénéficier de ces bourses choisiront des masters dans des filières considérées comme "stratégiques" pour leur pays, comme celui des énergies renouvelables, des technologies de l'information, l'agroalimentaire ou encore le tourisme. Tous doivent présenter un projet de création d'entreprise, qui sera évalué par des agents indépendants. Les dix meilleurs projets recevront un financement supplémentaire de 10.000 euros chacun. Pour les autres, ils pourraient bénéficier de bourses allouées par l'OIM.

Le projet a été mené à bien en un temps record. Lancé en mai dernier, le ministère marocain de l'Education a reçu plus d'un millier de candidatures.

Au cours des trois derniers mois, des entretiens, des examens de sélection et des séances d’orientation ont été organisés à l’intention des postulants. Les examens ont porté sur des informations générales sur l’Espagne et sa culture, sur le système éducatif espagnol et sur les droits et obligations inhérents à l'octroi de cette bourse.