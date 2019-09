© Copyright : DR

La Fondation Lydec a clos son programme «Plages Propres 2019», mené durant la saison estivale sur les plages Lalla Meryem et Nahla à Casablanca, et dont le thème était «B7arblaplastic» («plage sans plastique»).

L’objectif de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, organisatrice de ce programme national, était de sensibiliser les estivants, en particulier, et les citoyens en général, aux dangers de la pollution plastique dans les océans et de les mobiliser pour la propreté et la protection du littoral.

Ainsi, et dans le cadre de son axe d’intervention visant la sensibilisation à la protection de l’environnement et au développement durable, la Fondation Lydec a adopté cette thématique et a déployé un programme riche et varié aux usagers des plages qu’elle parraine, englobant plusieurs activités d'animation et de sensibilisation autour de la menace posée par la pollution plastique marine.

Pour la 17e fois consécutive, Lydec, à travers sa fondation, a investi la plage Lalla Meryem ainsi que la plage Nahla, sur la côte Est de Casablanca, et ce, pour la seconde année.

Cette opération, qui s’est déroulée du 3 juillet au 31 août dernier, a permis de collecter environ 1.700 kg de déchets plastiques dans les deux plages, avec l’aide de plusieurs associations nationales et locales.

La Fondation Lydec a procédé à la mise à niveau des infrastructures nécessaires au confort des estivants (blocs sanitaires, abris en bois pour la Protection Civile et la Police, tours de surveillance, drapeaux de l’état de la mer, affichage et signalisation).

Elle a aussi organisé, avec des associations partenaires, des actions et des animations mobilisant les estivants, notamment les enfants, autour de la lutte contre la prolifération des déchets plastiques et à la protection de l’environnement et de l’océan.

Tout au long de la saison estivale, les espaces d’animation installés dans les plages Lalla Meryem et Nahla ont accueilli des associations de proximité ainsi que l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre, partenaire de la Fondation Lydec. Ces ONG ont assuré l’animation des deux plages à travers une radio plage et des ateliers de sensibilisation proposés aux estivants ainsi que des jeux éducatifs et sportifs et des activités artistiques et scientifiques.

A noter que plus de 40.000 estivants des plages Lalla Meryem et Nahla ont bénéficié de cette opération, notamment les enfants des colonies de vacances. Pour Samir Abderrafi, directeur de l'AESVT Maroc: «l'AESVT Maroc est partenaire de la Fondation Lydec depuis plusieurs années sur l'opération Plages Propres, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement. Cette année, nous avons assuré l'animation de deux stands de sensibilisation à la protection de l'environnement, au niveau des plages Lalla Meriem et Nahla. Le thème retenu est la lutte contre la pollution plastique dans les mers et les océans. Nous avons alors mis en place une exposition sous le thème: "Mer... destination finale des déchets plastiques" ainsi que des animations dont l'objectif est la prise de conscience des jeunes estivants et du grand public des impacts causés par la pollution plastique dans les océans et sur les littoraux».

La qualité des eaux de baignade contrôlée régulièrement

Selon le rapport national de surveillance de la qualité des eaux de baignade 2019 réalisé par le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable, la plage Lalla Meryem dispose d’eaux de baignade de bonne qualité (catégorie A-B), grâce notamment aux réalisations de Lydec depuis 2004 pour supprimer les rejets directs en mer tout au long de la corniche. Pour la plage Nahla, parrainée pour la 2ème année par la Fondation Lydec, ses eaux de baignade sont aussi conformes à la norme nationale en la matière (NM 03.7.200). En effet, grâce au Système Anti-Pollution du Littoral Est du Grand Casablanca (SAP Est), inauguré par le Souverain en mai 2015, toutes les plages de la zone Est, allant du port de Casablanca à la ville de Mohammedia, sont conformes aux exigences de la norme marocaine relative à la surveillance et à l’évaluation de la qualité hygiénique des eaux de baignade. Ainsi, les plages Chahdia, Essaada, Nahla et Petite Zenata, qui s’étendent sur une distance totale de 5,2 km et qui étaient auparavant déconseillées aux baigneurs à cause des rejets directs d’eaux usées, sont aujourd’hui propres et conformes aux exigences de la norme en vigueur.

Pour rappel, Lydec procède tous les 15 jours à des prélèvements au niveau de plus de 20 plages du Grand Casablanca, à savoir Aïn Diab, Lalla Meryem, Nahla, Essaada, Ouled Hmimoune, Madame Choual, Tamaris 1, Tamaris Mrissa, Oued Merzeg, Petite et Grande Zenata, Chahdia, Mohammedia et Sablettes. Ces analyses, qui complètent celles effectuées par les autorités, ont pour objectif de contrôler la qualité des eaux de baignade et de prévenir les risques sur la santé des citoyens.