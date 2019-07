© Copyright : DR

Un individu s'est évertué mercredi à faire croire, doublage des voix à l'appui, qu'une scène de violence meurtrière d'un groupe d'individus sur une autre personne s'est passée à Oulad Ziane, à Casablanca.

La vidéo fait froid dans le dos. Ce que l'on y voit, c'est une scène d'une violence meurtrière rare. Un groupe d'individus s'y attaque à une personne à terre, et à coups de couteau, lui transpercent tout le corps dans ce qui ressemble à une (vraie) hystérie collective.

Un individu, bel et bien Marocain, chauffeur de taxi de son état et né en 1966, n'a pas hésité à l'exploiter et la diffuser sur la Toile. Tout en faisant croire que la scène se passe au Maroc, plus précisément à la gare routière Oulad Ziane à Casablanca. Mieux, il a poussé le "génie" au point de doubler les voix et les échanges ayant eu lieu pendant ce véritable massacre en darija. Histoire de crédibiliser davantage ce qui relève de la pure invention.

Or, selon nos sources, cet assassinat, au demeurant des plus abjects, a eu lieu à Rio de Janeiro, au lointain Brésil.

Nos sources nous confirment que l'individu en question a été arrêté pour enquête. De telles manoeuvres relèvent du pénal et tombent sous le coup de la loi. Il y va du sentiment de sécurité des citoyens.

Un peu plutôt dans la journée, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) avait publié un communiqué dans lequel elle démentait formellement que de tels fait se soient produits à Oulad Ziane, comme nulle part ailleurs au Maroc. Pour la DGSN, aucun acte de cette nature, ni récent ni daté, n'a été relevé par ses services. Elle notait en revanche que cette vidéo correspondait à un acte commis en Amérique Latine.

Vérifications faites, c'est donc au Brésil que les faits ont eu lieu.

Affaire à suivre.