Le ministère chargé des MRE a annoncé, ce vendredi 8 juin, qu’il prend en charge le rapatriement des dépouilles du couple marocain décédé dans l'explosion d’un dépôt de matériel pyrotechnique en Espagne.

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration a annoncé vendredi avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour prendre en charge le rapatriement au Maroc des dépouilles du couple marocain décédé le 23 mai dernier dans l’explosion d’un dépôt illégal de matériel de pyrotechnie dans la province de Pontevedra (nord-ouest de l’Espagne), en coordination avec le consulat général du Royaume à Bilbao.

Dans un communiqué, le ministère souligne que le rapatriement a été décidé après les procédures d'identification des deux victimes, Abdelkhalaq El Bouabi et son épouse Zahra Bouadel entreprises par les services compétents et la prise des démarches administratives et judiciaires par les autorités espagnoles, ajoutant que deux ambulances ont été mobilisées pour le transfert des dépouilles de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca vers Khouribga, où elles seront inhumées.

Un représentant du ministère a été également chargé d'accompagner les proches des défunts dans toutes les procédures administratives, poursuit le communiqué, précisant que les obsèques auront lieu samedi en présence d'une délégation du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement social du ministère au profit des catégories démunies parmi les Marocains résidant à l'étranger, conclut la même source.