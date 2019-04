© Copyright : Dr

Le gouvernement, réuni en conseil jeudi 11 avril, a donné son aval pour l’ouverture de nouvelles facultés et grandes écoles à travers le territoires national. En voici la liste complète.

Le conseil de gouvernement, réuni en date du 11 avril, a donné son aval pour l’ouverture de nouvelles facultés et grandes écoles publiques à travers le royaume.

L’objectif, selon des sources gouvernementales, est d’accompagner le chantier de la régionalisation mais aussi de rapprocher ces établissements universitaires de populations cibles.

Ainsi, trois facultés pluridisciplinaires seront ouvertes à Berrechid, Sidi Bennour et Ksar El Kébir.

Ces facultés pluridisciplinaires seront rattachées aux universités des régions concernées. Exemple: celle de Berrechid relèvera de l’université Hassan II de Settat.

Parallèlement, il est question de mettre en place six écoles supérieures de l’éducation et de la formation (équivalent des ex-ENS) à Kénitra, El Jadida, Oujda, Béni Mellal, Agadir et Settat.

Ces écoles, à leur tout, seront rattachées aux universités des régions concernées.

Quant aux réseau des ENCG, il sera renforcé avec l’ouverture de deux unités à Meknès et Béni-Mellal.

D’autres facultés et grandes écoles seront ouvertes aussi dans diverses régions du royaume, sachant que des établissements déjà en place vont changer de dénomination.