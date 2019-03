© Copyright : Brahim Taougar le360

Kiosque360. Quelque 80 étudiants ont été victimes, lundi soir à El Jadida, d’une intoxication alimentaire collective, alors qu’ils assistaient à un forum estudiantin. Vu leur grand nombre, il a fallu les éparpiller entre les urgences de plusieurs centres de soins.

La capitale des Doukkalas accueille, du 24 au 30 mars, une nouvelle édition du Forum national du dialogue et de la créativité estudiantine. Quelque 600 participants ont répondu présents à ce rendez-vous qu’abrite l’Ecole nationale de commerce et de gestion d’El Jadida.

Selon le quotidien Al Massae, dans sa livraison du mercredi 27 mars, la deuxième journée de cet événement, soit lundi dernier, a failli tourner au drame suite à une intoxication alimentaire collective qui a concerné 81 personnes, dont certaines ont été transportées aux urgences quasiment inconscientes.

Face à la simultanéité de cet incident et au grand nombre de personnes touchées, le service des urgences de l’hôpital Mohammed V n’a pas suffi à accueillir tous les patients, surtout que des hospitalisations s’imposaient en attendant les analyses médicales poussées visant à diagnostiquer et déterminer l’origine de l’intoxication alimentaire.

Il a fallu ainsi répartir les patients entre l’hôpital provincial Mohammed V, la clinique locale de la CNSS, ainsi qu’une clinique privée. Plusieurs médecins de différentes spécialités ont été également mobilisés par les autorités locales de crainte que d’autres cas d’intoxication ne se manifestent chez les centaines de participants à ce forum. Surtout que, selon une source contactée par Al Massae, en moins de deux heures, le nombre de personnes intoxiquées est passé de 40 à 81 patients, dont quatre étaient dans un état grave.

L’adjoint du procureur du roi à El Jadida s’est rendu à l’hôpital Mohammed V pour constater de visu les faits, attribués finalement à une restauration collective dont la chaîne de conservation était défectueuse.

Enfin, Al Massae précise que ce forum est organisé par le Mouvement du renouveau estudiantin, affilié au PJD. D’ailleurs, il devait être ouvert par le secrétaire général du parti de la Lampe, Saâd-Eddine El Othmnani, qui s’est excusé à la dernière minute. Finalement, c’est le secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Khalid Samadi (PJD), et le président du Mouvement unicité et réforme (MUR) qui ont assisté à la séance d’ouverture de ce forum.