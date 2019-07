© Copyright : DR

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort dans le renversement de leur véhicule dans la vallée d’un oued de la région d’El Haouz. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Les détails.

Vingt-quatre personnes, dont des femmes et des enfants, sont décédées dans la nuit de mercredi à jeudi après le renversement de leur véhicule dans la vallée d’un oued entre les communes d’Ijoukak et Asni. Nos sources font le lien entre cet accident et les pluies torrentielles que connaît la région ces derniers jours, et qui ont occasionné l’éboulement d’une partie de la montagne qui surplombe cette vallée généralement empruntée par plusieurs moyens de transport en commun.

C’est ce que nous confirme Ali Tani, conseiller à la commune rurale de N’Tasst, qui explique que les services de la Protection civile ont pu, jusqu'ici, repêcher 18 cadavres des décombres du véhicule.

Notre interlocuteur affirme que les victimes venaient de Casablanca et se dirigeaient vers Taliouine, dans la province de Taroudant, pour passer l’Aïd Al Adha avec leurs familles.

Les dépouilles ont été transportées à la morgue de l’hôpital de Marrakech alors que les autorités ont diligenté une enquête sous la supervision du parquet compétent.

