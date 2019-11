© Copyright : DR

Kiosque360. Dans une déclaration à une chaîne arabe, le parlementaire Larbi El Mharchi a réitéré la proposition du PAM de légaliser le Cannabis. Il a révélé que des experts suisses étaient prêts à construire une usine pour extraire de cette plante des produits thérapeutiques et industriels.

Le parlementaire Larbi El Mharchi (PAM) révèle que des experts suisses se sont engagés à construire une usine industrielle spécialisée dans le traitement du cannabis. Ils se disent prêts, dit-il, à acheter toute la production des cultivateurs de cette plante pour la transformer en produits thérapeutiques et industriels. Ce faisant, les producteurs pourront exercer leur activité de manière légale, avec l’autorisation des autorités compétentes.



Invité par la chaîne arabe «Al Rad», El Mharchi a indiqué que son parti avait présenté, en 2014, deux propositions de loi relatives à la légalisation du cannabis. La première stipule la grâce totale aux cultivateurs du cannabis et la deuxième concerne sa légalisation. L’objectif, ajoute le conseiller parlementaire, étant de défendre les petits agriculteurs et d’essayer de résoudre les problèmes qu’ils affrontent dans plusieurs régions du Maroc, et plus particulièrement dans le nord.

Les deux propositions de loi, enchaîne El Mharchi, visent aussi et surtout à lutter contre les grands barons de la drogue tout en exhortant les autorités de les poursuivre en justice, car ce sont eux les véritables fossoyeurs du pays. Le PAM, souligne-t-il, espérait que le gouvernement réagirait de manière positive à ses propositions, comme ce fut le cas pour le projet de l’Istiqlal sur le même sujet: «Si l’Exécutif nous avait entendus, on aurait pu ouvrir un débat sérieux et constructif sur ce sujet pouvant apporter des solutions adéquates à ce problème» ajoute El Mharchi. Il a ainsi imputé la responsabilité de ce blocage au gouvernement, en affirmant que son parti avait présenté un texte comprenant des propositions pratiques.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 6 novembre, qu’El Mharchi a souligné que le PAM avait organisé un séminaire au Parlement, en présence de plusieurs experts internationaux, pour élargir le débat et profiter de l’expérience des pays qui ont légalisé le cannabis, tels les Etats-Unis. D’autant que le volet social de ce dossier apporte son lot de drames, puisque plusieurs cultivateurs poursuivis en justice sont en fuite. Eloignés de leurs familles, ils sont incapables de communiquer avec elles et de s’enquérir de leurs conditions de vies, leur état de santé et l’évolution des études de leurs enfants.

Il faut préciser que le PAM avait rouvert le débat sur la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques. Le conseiller Mohammed Cheikh Biadillah avait adressé une question écrite au ministre de la santé à la Chambre des conseillers, dans laquelle il l’interpelle: «Quand notre pays va-t-il investir dans cette plante à l’instar des nombreux pays comme le Canada, les Pays-Bas et les Etats-Unis?». Et l’ex-président de la Chambre des Conseillers de révéler que certains professeurs universitaires, à Fès, ont pu extraire de cette plante les mêmes produits thérapeutiques qui composent les médicaments utilisés en Europe et en Amérique du nord. Une avancée dans l’exploration de cette plante, ajoute-t-il, qui ouvre la porte à la coopération avec certains laboratoires étrangers intéressés par ce sujet, notamment en Belgique et au Canada.