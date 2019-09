© Copyright : DR

Kiosque360. Sept corps ont été retrouvés, hier, au niveau de la plage de Zenata, après l’échouement d’une embarcation pneumatique au large de la côte de Mohammedia. Qui sont les victimes? Et d’où viennent-elles?

L’immigration clandestine a fait de nouveaux morts au Maroc. Hier, lundi 30 septembre, sept corps ont été retrouvés sur la plage de Zenata. Il s’agit des victimes de l’échouement, samedi dernier, d’une embarcation pneumatique au large de la côte de Mohammedia.

Selon le journal arabophone Al Massae dans sa livraison du jour, les recherches menées par les services de l’ordre et les autorités locales ont permis l’identification des défunts, une femme et six hommes, tous originaires de la province d'El Kelâat des Sraghna.

La jeune femme, d'une vingtaine d'années, est originaire de la commune rurale Oulad Yaacoub. Les autres victimes ont toutes entre 19 et 31 ans et viennent des communes rurales de Mayate, Sidi Aissa Ben Slimane, Oulad Cherki et Chtaiba.

Le média casablancais ajoute que les dépouilles des victimes sont arrivées hier à la morgue d'El Kelâat des Sraghna, afin que les autorités locales les remettent aux familles pour l’inhumation.

Des sources d’Al Massae expliquent que plusieurs individus liés à cette affaire ont été interpellés et que l’enquête est toujours en cours pour identifier les autres personnes impliquées.

Les autorités de Mohammedia, de leur côté, poursuivent les recherches afin de retrouver d'éventuelles autres victimes.