Des acteurs associatifs insistent sur la nécessité de prendre en considération tous les types de handicap, afin de permettre à l'ensemble des candidats concernés de passer leurs épreuves.

Lors d'une conférence de presse, mardi à Rabat, ces associations, regroupées dans le Comité national de concertation pour la promotion et la défense du droit à l'éducation inclusive pour les personnes en situation de handicap, se sont dites satisfaites des manuels de procédures des examens de passage de la 6e du primaire, du collège et du baccalauréat, de la note ministérielle n° 88/18 et du communiqué de presse du ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique se rapportant à cette question.

Intervenant à cette occasion, la présidente du collectif Autisme Maroc et membre du Comité national de concertation, Soumia El Amrani a salué l'initiative du ministère de l’Éducation nationale, soulignant la nécessité d'«adapter cette décision à tous les candidats souffrant d'un handicap mental sans exclusion aucune». Elle a, dans ce sens, mis en avant le rôle du Comité dont l'objectif est d'ancrer la culture de dialogue avec les établissements publics et rendre effectif le droit à l'éducation pour les personnes en situation de handicap.

De son côté, le directeur de l'espace Al Massar pour la trisomie 21, Said Hansali a salué le bon déroulement du processus d’adaptation des examens de baccalauréat, émettant le souhait de voir ces démarches généralisées, en vue de permettre à l'ensemble des personnes souffrant de handicap de passer leur examens. Il a, à ce propos, mis l'accent sur l'importance de la concertation engagée avec le ministère, comme moyen de consacrer le principe de l'éducation inclusive au Royaume.

Dans un communiqué à ce sujet, ces associations estiment que les documents en question (manuels de procédures, note ministérielle n° 88/18 et communiqué de presse) ont pris en compte le principe des aménagements raisonnables durant les examens, qui a constitué l’une des revendications centrales du mouvement pour la promotion du droit à l’éducation inclusive notamment l’adaptation des examens (format QCM), le tiers temps supplémentaire et l’autorisation de l’auxiliaire de vie scolaire.

Ils ont noté que ces revendications, qui ont fait l’objet de plusieurs rencontres entre les parties prenantes et le ministère concerné, ont également constitué un axe central de leur communication durant les différentes rencontres, conférences et séminaires en la matière.

Ces organisations saluent, par la même occasion, ce pas qui constitue l’un des leviers de l’effectivité du droit à l’éducation inclusive et une opportunité pour l’institutionnalisation et l’ancrage du droit à l’adaptation en tant qu’outil de l’égalité des chances, relève le communiqué, ajoutant que les parties signataires déclarent leur parfaite adhésion au processus du dialogue constructif avec le ministère de l’Éducation nationale en vue de généraliser ces acquis à tous les niveaux et modalités d’enseignements, dont l’enseignement supérieur et la formation professionnelle et ce, en vue de faire du système national d’enseignement inclusif un modèle à promouvoir.

Cette conférence de presse a, en outre, marqué le lancement officiel du Comité national de concertation pour la promotion et la défense du droit à l'éducation inclusive pour les personnes en situation de handicap, en tant que plateforme visant à ancrer la culture de dialogue avec les établissements publics, rendre effectif le droit à l'éducation pour cette catégorie de personnes et œuvrer pour consacrer le principe de l'éducation inclusive au Royaume.