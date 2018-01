next

Le toit d'une maison s'est effondré, ce jeudi 11 janvier, au quartier Mers Sultan à Casablanca. Un père de famille, la soixantaine, est décédé. Ses deux enfants ont survécu grâce à l'intervention des voisins et des secouristes. Témoignages.

Un drame est survenu ce jeudi 11 janvier à l'aube, à Casablanca. Le toit d'une maison située dans la rue Farhat Hachad au quartier Mers Sultan s'est effondré, causant la mort d'un homme âgé d'une soixantaine d'années. Ce dernier, chauffeur de taxi de son vivant, vivait avec ces deux enfants, Rachid et Karim âgés respectivement de 23 et de 25 ans qui ont survécu à l'effondrement. Les voisins et les agents de la Protection civile ont pu les arracher aux décombres.

Dans une déclaration à le360, quelques voisins expliquent comment le drame a eu lieu. La vétusté du bâtiment datant de l'époque coloniale, le poids des objets accumulés sur le toit et la pluie seraient les raisons principales de cet effondrement survenu très tôt ce matin.