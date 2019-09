Diapo. Ourika: ftour beldi pour Bill et Hillary Clinton

close prev next © Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR prev next







L'ancien président américain Bill Clinton et sa femme Hillary ont bien profité de leur séjour marrakchi. Dans ces nouvelles photos largement diffusées sur les réseaux sociaux, on voit le couple américain manger du msemen et des olives noires chez une famille à Ourika.

Par Khalil Ibrahimi