next

C’est dans une avenue piétonne très fréquentée qu'une fosse profonde s'est déclarée à la grande surprise des Casablancais et des touristes étrangers. Ni indications, ni plaques ne signalent ce trou béant qui pourrait causer bien des dégâts. Reportage.

Lundi 25 novembre, 19 heures. Une équipe de le360 traversait l’avenue Félix-Houphouët-Boigny, en face du mythique quartier Bab Marrakech, non loin de «la rue des bazars», quartier très prisé par les touristes, quand elle s'est retrouvée face à un gros trou béant, une espèce de fosse. Aucune indication, ni plaque ni signalisation pour avertir les usagers de cette avenue très fréquentée contre le risque (certain) que représentait ce gros trou béant!

Les passants ont eu la même réaction face à cette négligence. Tous contournent ce «piège». Sur leur visage, l’on pouvait voir clairement du mécontentement. Un groupe de touristes passant par-là observait de manière ébahi cette défaillance pouvant causer bien plus qu’une chute, la fosse étant assez profonde.

La ville de Casablanca bénéficie, de par sa taille et de son statut de capitale économique du royaume, du plus grand budget du pays. Il est tout de même aberrant que la mairie ne prenne pas la peine d’éviter un accident inutile aux Casablancais ainsi qu’aux visiteurs de la plus grande ville du Maghreb.