Kiosque360. La DGSN a donné de nouvelles directives à ses services pour renforcer la surveillance aux alentours des établissements scolaires. Les agents de police et les brigades de motards vont patrouiller en permanence pour lutter contre le trafic de drogue, le harcèlement et les agressions.

Selon des sources sécuritaires de haut rang, la DGSN a donné des directives à tous ses services extérieurs pour renforcer la surveillance permanente autour des écoles. L’accent a été mis sur la lutte contre le trafic de drogue, le harcèlement, les agressions et autres comportements déplacés. Des agissements qui ne cessent de hanter les esprits de plusieurs services et des parents d’élèves. L’objectif de ces directives, ajoute les mêmes sources, étant de rapprocher les services sécuritaires des élèves et des écoles. Pour ce faire, il a été jugé nécessaire d’assurer une présence permanente de la police aux alentours des établissements scolaires, ainsi que la protection des fonctionnaires et des personnes qui les fréquentent.





Du coup, il sera procédé à l’augmentation du nombre des patrouilles des agents de police et de la brigade des motards, particulièrement aux heures d’entrée et de sortie des élèves et des enseignants. Cette surveillance accrue sera accompagnée d’une hausse du rythme de la traque des personnes recherchées pour des délits commis dans les environs des écoles. Un numéro vert sera relié aux wilayas de la sûreté et aux arrondissements pour dénoncer tout comportement hors la loi autour des établissements scolaires, notamment le trafic de stupéfiants, le harcèlement et les agressions.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 3 octobre, que, dans un rapport faisant le bilan des réalisations en 2018, la DGSN indique que 3.015 délits ont été actés dans les abords des écoles. Les interventions des services de police ont permis d’arrêter 3.102 personnes, dont 587 mineurs, tout en procédant à la saisie de 6,493 kilogrammes de Chira et 143 comprimés de psychotropes. Selon d’autres enquêtes transmises au ministère de l’Intérieur et à la DGSN, la couverture sécuritaire autour des écoles a permis d’enregistrer une baisse palpable dans le trafic de drogue, le harcèlement et le vol à l’arrachée sous la menace d’arme blanche.



Ces données ont démontré que la circulaire adressée par le ministre de l’Intérieur aux autorités locales pour activer la police des écoles, qui coïncidait avec la rentrée scolaire 2017/2018, a donné ses fruits. Il est vrai que, malgré ces progrès, certaines voix continuent à demander plus de présence des forces de l’ordre dans les environs des établissements scolaires.