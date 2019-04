Décès de 16 candidats à l'immigration clandestine, issus de l'Afrique subsaharienne, entre Saïdia et Nador

Seize candidats à l'immigration clandestine issus de pays de l'Afrique subsaharienne sont décédés et 17 autres ont été blessés plus ou moins grièvement, samedi matin suite à la chute de leur véhicule dans un canal d'irrigation situé sur la route secondaire reliant Saidia et Nador.