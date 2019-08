© Copyright : DR

Kiosque360. Il s’agit de la farine de sarrasin bio vendue dans les commerces spécialisés. Elle vient d’être retirée de la vente en France parce qu’elle contient une substance hallucinogène qui présente un danger pour la santé des consommateurs.

Cette farine importée de France contenant des agents toxiques serait actuellement en vente au Maroc. Il s’agit de la farine de sarrasin bio commercialisée sous la marque «Ma vie sans gluten», précise le quotidien Al Massae qui rapporte l’information dans sa livraison du week-end des 31 août et 1er septembre.

Ce produit vient d’être retiré des rayons en France, poursuit le quotidien. Selon Al Massae, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a, en effet, ordonné le rappel des lots de cette farine en raison du danger qu’elle pourrait présenter pour la santé des consommateurs. D’après le quotidien, cette farine contient des substances dont les effets sont proches de ceux de la cocaïne.



Concrètement précise Al Massae, la farine de sarrasin concernée contient une herbe connue sous le nom d'«alcaloïdes tropaniques» en quantité jugée néfaste pour la santé en raison de la présence d’une substance hallucinogène qui affecte les facultés mentales du consommateur. La substance en question, très présente dans cette herbe connue aussi sous le nom de Datura ou «l’herbe du diable» très répandue en France, est également présente dans la composition de la cocaïne.



Cela dit, étant ainsi averti, les consommateurs sont priés, en cas de doute, de prendre une photo du code barres du produit et de l’envoyer à la direction des consommateurs de la société productrice. Dans le cas où il s’agit effectivement d’un produit contaminé, le consommateur est prié de le rapporter au magasin pour se faire rembourser. Cette marque de farine est vendue, outre en France, dans plusieurs pays dont le Maroc, mais aussi l’Espagne, la Grèce, la Suisse, les Pays-Bas, la Roumanie et le Vietnam. Il est proposé à la vente vente dans des paquets de 500 grammes, souligne le quotidien.



Par ailleurs, poursuit Al Massae dans une alerte publiée sur son site internet, la Direction de la concurrence et de la consommation prévient les consommateurs quant au danger que pourrait présenter la consommation de cette farine. Elle a également cité une série d'effets indiscernables que pourrait provoquer l’ingestion de la toxine présente dans cette farine sur le consommateur. Elle cite, entre autres, des effets comme la dilatation des vaisseaux, la tachycardie, les hallucinations, l’agitation ou encore la sécheresse de la bouche et les troubles de la vue. Il est d’ailleurs conseillé, conclut le journal, aux personnes ayant consommé cette farine et constaté ces effets de consulter un médecin immédiatement.



Notons que d’après des sources médiatiques, les autorités sanitaires marocaines, après avoir été averties sur ces lots par un système d’alerte européen qui permet de signaler les problèmes liés aux produits agroalimentaires, ont entrepris les démarches qui s’imposent dans de pareils cas. Les paquets portant le numéro du lot indiqué par les autorités de sécurité alimentaire françaises comme étant celui de la farine contaminée ont ainsi été bloqués au niveau de la douane. Ils n’ont donc pas encore été commercialisés au Maroc, souligne-t-on.