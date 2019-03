© Copyright : DR

L’aide humanitaire d’urgence, envoyée sur très hautes instructions du roi Mohammed VI par le Maroc à la République du Mozambique suite au cyclone Idai qui a frappé récemment ce pays, est arrivée ce dimanche 24 mars à la ville de Beira (est). Les détails.

Acheminée au Mozambique à bord de quatre avions des Forces armées royales (FAR), cette aide humanitaire de 39 tonnes, composée de tentes (200), de couvertures (2000) et de produits alimentaires de première nécessité, a été remise aux autorités mozambicaines par l’ambassadeur du Maroc à Maputo, Abdelali Rahali.

S'exprimant à cette occasion, le ministre mozambicain de l'Agriculture et de la sécurité alimentaire, Higino De Marule, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance au roi Mohammed VI pour ce geste de solidarité à l'égard du peuple du Mozambique suite au cyclone Idai qui a touché plusieurs provinces au centre du pays, soulignant que cette solidarité du Maroc "ne nous surprend pas puisque les peuples marocain et mozambicain sont unis".

Il a fait observer également que le peuple mozambicain a besoin de toutes sortes d'aide et de solidarité, notamment en vue de venir au chevet des personnes qui se trouvent toujours dans les régions sinistrées, notant que les citoyens ont besoin de toutes sortes de soutien, notamment la nourriture, les médicaments et l'abri.

Le ministre a relevé, par ailleurs, que la situation après cette catastrophe naturelle s'améliore quotidiennement grâce au soutien de la communauté internationale et aux efforts fournis par les citoyens mozambicains.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc au Mozambique a affirmé que ce geste de solidarité représente une expression forte et sincère de la politique africaine du Maroc basée sur l'entraide et le soutien mutuel.

"Cette présence au Mozambique constitue une continuité de la présence du Maroc partout en Afrique", a-t-il fait valoir, rappelant qu'une deuxième livraison sera effectuée au cours de la semaine prochaine.

L'ouverture de l'ambassade marocaine au Mozambique constitue un signal d'une nouvelle impulsion au niveau de la coopération bilatérale basée sur le respect mutuel et les relations fraternelles sincères, a-t-il soutenu. Ont été présents lors de l'arrivée de l'aide humanitaire, le ministre de la Terre, le vice-ministre de la Défense nationale, le gouverneur de la Province de Sofala, le directeur de l'Institut national de gestion des calamités et des militaires de l'État Major des FAR.

Cette action fait suite à l’appel à l’aide internationale lancé par les autorités mozambicaines, avait indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Elle exprime la solidarité permanente du Royaume du Maroc avec les populations de ce pays africain endeuillé par une catastrophe naturelle particulièrement sévère.

Le cyclone Idai, qui a frappé la République du Mozambique les 14 et 15 mars, a causé d’importantes pertes humaines et matérielles.