Le Crocoparc d'Agadir a renforcé ses activités, en offrant aux enfants la possibilité d'une séance photo sur les majestueuses feuilles de nénuphar d'un mètre cinquante de diamètre, le plus grand au monde.

Les feuilles de nénuphar ou "le victoria Cruzina" est une plante originaire de l'Amérique du Sud, dont les feuilles peuvent supporter le poids d'un enfant de 10 à 15 kg, selon un communiqué du parc. La floraison de cette plante est très particulière, selon la même source qui précise qu'une grosse fleur blanche s'ouvre avec la tombée de la nuit et de très nombreux insectes viennent la polliniser. Pour sa deuxième et dernière nuit, la fleur s'habille de rose avant de disparaître sous l'eau.

La structure complexe des nervures de sa feuille explique sa capacité à supporter du poids, à même d'inspirer plusieurs architectes, conclut la même source. Situé aux portes d’Agadir, au cœur des arganiers et au pied de l’Atlas, le Crocoparc est un centre ayant pour vocation la sensibilisation des visiteurs à la biodiversité et à la conservation des crocodiles et de leurs environnements.

Dans ce parc de 4 hectares, 300 crocodiles du Nil (Crocodylus niloticus) s’épanouissent et se reproduisent à l’ombre de nombreuses essences végétales qui forment plus de 4 jardins à thème.