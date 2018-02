Création de 12 observatoires de l'environnement pour un coût de 80 millions de dirhams

Nezha El Ouafi, secrétaire d'État chargée du Développement durable.

Le gouvernement a décidé de relancer le projet de création d'observatoires régionaux de l'environnement, et ce dans le but d'une mise en œuvre efficace de la Charte nationale de l’environnement et du développement durable, adoptée en 2009.

«C'est un projet qui était en veilleuse depuis plusieurs mois et nous avons à cœur de le dynamiser dans les prochaines semaines», a déclaré à le360 la secrétaire d'Etat chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi «Ces observatoires auront pour mission», a-t-elle précisé, «de contrôler, de collecter et de transmettre les données environnementales dans chacune des douze régions.» Vidéo. Grand Format-le360. Nezha El Ouafi: «L’environnement reste une importante problématique au Maroc» La création de ces douze observatoires nécessitera quelque 80 millions de dirhams. Selon la secrétaire d'Etat, le budget de fonctionnement de ces 12 observatoires est déjà inscrit dans l'enveloppe budgétaire de son département. «Nous voulons nous impliquer davantage dans la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau», a-t-elle conclu.

Par Mohamed Chakir Alaoui