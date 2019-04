© Copyright : DR

Kiosque360. Selon l’indice Numbeo, le Maroc est classé sixième dans la région Mena et 42e mondial au titre de l’année 2018, sur un total de 125 pays, en terme de criminalité. A fin janvier 2019, il est passé 37e mondial et 12e en Afrique sur un total de 118 pays indexés.

Le Maroc est un pays où la criminalité est très modérée. Il est en effet classé sixième dans la région Mena et 42 à l’échelle mondiale, sur l’indice Numbeo selon sa dernière livraison. Cet indice, qui couvre 125 pays, dispose de l’une des bases de données les plus détaillées et les plus fiables sur le niveau de perception de la criminalité dans les villes et les pays à travers le monde, précise le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du week-end des 6 et 7 avril.



Concrètement, le taux de criminalité au Maroc est de 48,51/100, ce qui le place parmi les «pays à criminalité modérée», selon le rapport de 2018 de cet agrégateur de données sur la criminalité. Dans sa région, le Maroc est largement devancé par la Syrie, le pays avec le plus grand indice de criminalité dans le monde arabe, avec 67,74%, ce qui vaut à ce pays, considéré comme le moins sûr de sa région, la 6e place mondiale dans ce classement. Dans la même région, le Libye est classée deuxième, et 21e mondiale, avec un indice de près de 56%.



D’autres pays arabes ont été classés dans la case des pays à criminalité modérée, mais ayant toutefois un indice plus haut que celui du Maroc et donc avec une criminalité plus importante. C’est le cas notamment de l’Egypte, 24e à l’échelle mondiale, de l’Algérie classée 38e et du Liban qui est arrivé 5e dans le monde arabe et 40e au niveau mondial.



D’après le journal, le classement du Maroc sur l’indice de criminalité a légèrement évolué depuis la date de la publication de ce rapport. Ainsi, précise Al Ahdath Al Maghribia, citant la même plateforme d’appréciation de la criminalité mondiale, le Maroc a été classé 37e mondial et 12e à l’échelle africaine, mais cette fois sur une base de 118 pays, selon une version actualisée datant de janvier dernier. Globalement, rappelle le journal, le Maroc a toujours été classé parmi les pays où la criminalité est considérée comme modérée. Son indice de criminalité se situe d’ailleurs entre une moyenne de 40,13/100 et 59,74/100 selon la nature des crimes considérés.



Notons que cette plateforme analyse les appréciations des visiteurs sur le niveau de sécurité dans les villes où ils ont séjourné ou où ils vivent. Il rend compte de l’inquiétude des visiteurs du site sur la probabilité de cambriolage de leur maison, d’agression ou de vol. Il rend compte également de risque de crime xénophobe ou de problèmes de vente de drogue ou de crimes violents. Le Maroc est classé dans le rang des pays modérés sur la plupart de ces crimes, sauf pour la corruption où il a obtenu un indice élevé.



Dans les faits, explique Al Ahdath Al Maghribia, les données de Numbeo sont basées sur les perceptions des visiteurs de ce site au cours des trois dernières années. Ainsi, si la valeur de l’indice est proche de 0, cela signifie qu'elle est perçue comme très faible. Ce qui veut dire que le pays ou la ville en question est très sûr. Par contre, si la valeur est proche de 100, c’est que la criminalité dans ce pays est perçue comme très élevée.