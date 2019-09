© Copyright : DR

Bientôt, les Casablancais ne seront plus obligés de se déplacer à la moqatâa pour légaliser des signatures ou pour faire certifier la copie conforme d'un document. Tout se fera à distance. Le projet wraqi.ma sera voté le 4 octobre au conseil de la ville.

Le Conseil de la ville de Casablanca devrait voter le projet Wraqi.ma lors de la session du 4 octobre prochain. La dématérialisation de l'administration avance ainsi à grand pas. Aprés la suppression de la fiche de police dans les aéroports et la réception des extraits de naissance par poste, voici venue l'heure des légalisations des signatures et des copies conformes à distance. Le projet, chapeauté par l'entreprise Algo group, permettra aux Casablancais de réaliser ces deux procédures sans avoir à se rendre dans une moqatâa.

Tel qu'expliqué sur le site wraqi.ma, le citoyen devra d’abord se connecter sur la plateforme avec son nom d’utilisateur et un mot de passe. Il accèdera ensuite à la page de la soumission de la légalisation d'une signature. Il devra choisir sa délégation: lui-même ou en tant que membre d’un organisme, le type du document à faire légaliser, et la langue du document. Il ajoutera ensuite le document comme pièce jointe et spécifiera si sa signature est incluse dans le document.

Si la signature n’est pas incluse dans le document, le citoyen devra positionner sa signature sur le document dans l'étape suivante.

Un code de vérification sera alors envoyé à son adresse e-mail, qu'il devra saisir afin de passer par la suite à l’étape du paiement.

A cette étape, le citoyen cliquera sur un bouton, choisira le type de paiement qu'il effectuera, et renseignera les données nécessaires. Si le paiement est bien effectué, un récapitulatif de celui-ci apparaîtra, et le citoyen recevra alors un autre e-mail de confirmation de sa soumission.

Pour faire certifier auprès de l'autorité administrative la copie onforme d'un document, la procédure est la même.

La certification des copies conformes est l'un des services offerts par la plateforme Wraqi, et ces documents ont une durée de vie de 3 mois.

Le citoyen, une fois inscrit, pourra bénéficier de ce service en se déplaçant avec l'original de ce document à la commune où son inscription a été effectuée.