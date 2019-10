© Copyright : DR

Kiosque360. La DGSN vient de lancer, à Casablanca, une campagne de lutte contre la criminalité. La première phase, qui s’est déroulée à Hay Moulay Rachid, s’est soldée par l’arrestation de centaines de criminels et de personnes recherchées par la police.

Les Casablancais ont assisté, avec un grand soulagement, au lancement de la première campagne de lutte contre la criminalité menée dans leur ville par la DGSN, sous la conduite d’Abdellatif Hammouchi, son directeur général. Ce sentiment de soulagement a été observé, notamment, chez les habitants du quartier Moulay Rachid, l’un des plus chauds de la capitale économique, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 14 octobre.

Ce quartier, poursuit le quotidien, a en effet été le théâtre, la semaine dernière, d'une grande opération de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. D’autres quartiers devraient connaître, à leur tour, des campagnes similaires qui dureront également une semaine chacune. Mais, autant les Casablancais appellent de tous leurs voeux ce genre d’opération, autant ils espèrent du directeur général de la DGSN qu’il fasse en sorte qu’elles prennent un caractère permanent, relève le quotidien.

C’est que, affirme Assabah, dans le seul quartier de Moulay Rachid, l’intervention musclée de la police a permis l’arrestation d’un nombre inespéré de malfaiteurs, dont des criminels notoires et d’autres recherchés depuis longtemps par la police. Citant des sources proches de cette opération, Assabah parle ainsi de centaines d’interpellations et d’une incursion réussie de la police dans les fiefs de la criminalité. Des points noirs dans lesquels la police ne s’est jamais aventurée, faute de moyens et d’équipements, mais aussi en raison de l’étendue de ces espaces de criminalité.

Bref, en l’espace d’une semaine, des centaines d’arrestations ont donc été effectuées et la police a pu emporter dans ses filets des personnes arrêtées pour trafic de drogue, formation de bandes criminelles et escroquerie, entre autres crimes. Le plus étonnant, c’est que cette campagne s’est soldée par l’interpellation de pas moins de 80 individus recherchés pour émission de chèques sans provision. La moitié d’entre eux ont été déférés devant le Parquet et se trouvent actuellement en détention provisoire.

Naturellement, précise le quotidien en citant encore des sources proches de cette opération, la police n’y est pas allée à l’aveuglette. Une liste des personnes recherchées et de criminels potentiels a été dressée à l’avance. Ce qui, laisse entendre le quotidien, aurait profité à de nombreuses personnes recherchées qui ont eu le temps de prendre la fuite. D’où, souligne Assabah, la nécessité, et c’est d’ailleurs un souhait exprimé par de nombreuses parties, que ces opérations soient désormais décidées à l’improviste, de manière à profiter de l’effet de surprise pour une plus grande efficacité.

Par ailleurs, cette opération, et c’est un fait nouveau, a eu le mérite de booster la motivation des services de sécurité et de la police judiciaire en poste à Moulay Rachid. Les responsables de la DGSN ont, en effet, décidé de confier cette opération aux services de police en place et non, comme cela a toujours été le cas jusqu'ici, à la BNPJ. La Direction générale a fait en sorte d’apporter un appui logistique, humain et en matériel et équipements sophistiqués, aux équipes en place pour les aider à mener l’opération.

En outre, d’après le quotidien, ces opérations, déjà menées dans plusieurs villes, ont réconcilié les citoyens avec la police. Un doute s’était en effet installé, dernièrement, quant à l’efficacité des forces de l’ordre en matière de lutte contre la criminalité. Certaines parties en ont profité pour diffuser, sur les réseaux sociaux, des vidéos faisant croire à la recrudescence du crime. Mais, note le quotidien, avec ces campagnes, les citoyens ont repris confiance en la police. D’où cet appel lancé à Abdellatif Hammouchi pour les faire durer sur toute l’année. Ce qui, estime le quotidien, ne pourrait être fait qu’avec le renforcement, de quelque manière que ce soit, des ressources humaines dans la police. A ce propos, Assabah avance un chiffre fort significatif. Ainsi, alors que pas moins de 50.000 policiers quadrillent la capitale algérienne, Alger, seuls 5.000 policiers se relaient pour assurer la sécurité de la capitale économique du Royaume. Ce qui rend leur mission quasiment impossible.