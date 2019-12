Casablanca: de la cocaïne et une arme à feu saisies chez trois individus

© Copyright : Dessin-Mohamed Elkho-Le360

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a arrêté, vendredi soir, trois individus, âgées entre 28 et 61 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de détention d'une arme à feu et de trafic de drogue et de psychotropes.