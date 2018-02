© Copyright : DR

Kiosque360. Le prix des hydrocarbures a atteint de nouveaux records, révèle le dernier rapport publié par «Global Petrol Price».

Le prix des hydrocarbures a atteint des records faramineux. C’est ce qui ressort d’une récente étude publiée par «Global Petrol Price» et reprise par le quotidien arabophone Al Massae, dans son édition du mercredi 7 février.

Le gasoil a atteint, entre le 15 janvier et le 5 février, le prix de 9.59 à 9.81 dirhams le litre. Quant au prix de l’essence, il oscille entre 11 dirhams et 11,30 dirhams le litre. Il va donc sans dire qu'il règne un certain affolement dans le secteur.

Mardi dernier, le prix de l’essence a atteint 12 dirhams le litre, tandis que le gasoil était à 10 dirhams.

L’OPEC prévoit une augmentation de la production du pétrole américain, dans les prochains jours. La production mondiale devrait progresser de 1.53 million de barils par jour, sans compter bien évidemment les réserves américaines de brut qui s’affichent, d'ailleurs, en forte baisse depuis le début de l’année. Le rééquilibrage des prix est en cours, selon les 14 pays du cartel. Ce qui signifie que la hausse des prix continuera de sévir pour un certain temps.