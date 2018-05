Baccalauréat: voici les six mesures anti-fraude du gouvernement

Pour lutter contre les fraudes lors du baccalauréat de 2018, le gouvernement a pris ce vendredi 25 mai six mesures, dont la plus importante impose à chaque candidat de fournir un document dûment signé et légalisé dans lequel il s'engage formellement à ne pas tricher.

Les cinq autres mesures concernent l'interdiction stricte d'introduire tout téléphone portable dans les centres d'examen, le renforcement du contrôle lié à la distribution des épreuves entre les académies et les centres d'examen, la déconnexion des réseaux de communication autour des centres d'examen ainsi que le renforcement des contrôles à l'intérieur des centres. Selon le porte-parole du gouvernement, Mustapha el Khalfi, quelque 440.000 candidats, soit 10% de plus par rapport à 2017, passeront les épreuves du baccalauréat, entre les 5 et 8 juin 2018. 48% des candidats sont des filles. La session de juin 2018 nécessitera la mobilisation de 80.000 surveillants et enseignants.

Par Mohamed Chakir Alaoui