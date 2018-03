© Copyright : DR (archives)

Kiosque360. Le gouvernement local de Sebta et le ministère marocain de l’Intérieur travaillent de concert pour mettre en place un plan de réorganisation des points de passage entre le Maroc et le préside occupé. Il s’agit de mettre fin au chaos qu’y connaît le trafic de personnes et marchandises.

Le délégué du gouvernement espagnol à Sebta, Nicolás Fernández Cucurull (parti populaire) a dévoilé, vendredi dernier, un nouveau plan visant à la rationalisation et la sécurisation des différents passages entre le Maroc et le préside occupé. Pour rappel, ces passages (dits Tarajals) connaissent un trafic intense, estimé à quelque 25.000 personnes et un millier de voitures par jour. Ce qui n’est pas sans causer des embouteillages monstres et des bousculades qui tournent parfois au drame, comme avec la mort récente de femmes-mulets.

Selon le quotidien Akhbar Al Yaoum, dans sa livraison de ce lundi 12 mars, ce plan concocté par les autorités de Sebta, aussi bien avec le gouvernement central de Madrid qu’avec le ministère marocain de l’Intérieur, vise à ouvrir de nouveaux passages en vue de fluidifier la circulation des personnes et des biens, mais aussi de mieux s’assurer de l’identité des personnes qui traversent ces passages dans les deux sens.

Selon Akhbar Al Yaoum, les autorités du préside occupé n’attendent que la réponse d’Abdelali Laftif, ministre marocain de l’Intérieur, pour mettre à exécution ce nouveau plan de restructuration du passage de Bab Sebta. C’est le quotidien El pueblo de Ceuta qui a dévoilé les grandes lignes de ce nouveau projet qui se résume à trois points essentiels: transport des marchandises par des véhicules répondant aux normes européennes, cartes d’identité biométriques spéciales par les usagers habituels et fréquents des tarajals, fixation d’un nombre limite quotidien de voitures et personnes entrant à Sebta.

Par ailleurs, le délégué du gouvernement espagnol à Sebta a précisé que, durant la période allant de février à décembre 2017, plus de 7.000 tonnes de marchandises de contrebande ont été transportées par les seules femmes-mulets, dont le nombre a culminé à 150.000 personnes. Nicolás Fernández Cucurull a également précisé qu’il y aurait désormais trois passages entre le Maroc et Sebta: le premier réservé aux seuls touristes et non commerçants, le second aux personnes transportant des marchandises, et le troisième aux camions.

La balle est maintenant dans le camp du département de Laftit, dont les remarques éventuelles puis l’assentiment sont indispensables pour la mise en œuvre de ce nouveau plan de restructuration des tarajals.