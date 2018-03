© Copyright : DR

Ayoub El Omari, un homosexuel marocain de 21 ans, affirme avoir été lynché dans l'indifférence générale dans un Mall à Tanger. Détails.

Ayoub El Omari, jeune homosexuel de 21 ans, affirme avoir été victime d'un lynchage, samedi dernier, en plein centre commercial à Tanger.

Le jeune homme, connu sur les réseaux sociaux, revient sur les faits dans une déclaration à le360. "Je me baladais dans un centre commercial en compagnie d’un ami lorsqu’une dizaine de personnes nous a attaqué en disant "Voilà Ayoub l’homosexuel, il faut le tuer !"", nous explique-t-il.

Le lynchage des deux individus se serait déroulé dans l’indifférence générale. "Personne n’est intervenu pour nous défendre. Pas même l’agent de sécurité qui regardait la scène sans bouger le petit doigt. Nous avons dû emprunter la sortie du parking pour sauver notre peau".

Blessés au niveau du dos et des jambes, le jeune homme et son ami se sont rendus au commissariat pour déposer plainte, en vain. "On nous a dit de revenir avec une vidéo attestant des faits ainsi qu’un certificat médical".

Soutenu par le collectif Aswat et l'association Akkaliat, Ayoub El Omari n’a pas l’intention de baisser les bras. "J’ai déjà été victime d’un lynchage à Agadir il y a quelques années, je n’ai pas porté plainte. Je le regrette. Cette fois-ci, je suis déterminé à aller jusqu’au bout pour faire valoir mes droits".