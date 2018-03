La chercheuse et écrivaine Asma Lamrabet.

Asma Lamrabet démissionne de la Rabita Mohammadia des Oulémas. Elle y dirigeait le Centre des études féminines en Islam.

Asma Lamrabet n’est plus la directrice du Centre d’études féminines en Islam au sein de la Rabita Mohammadia. L’écrivaine et chercheuse marocaine a annoncé sa démission hier, dimanche 18 mars, sur sa page officielle Facebook.

Celle qui défend une lecture féminine et féministe du coran a aussitôt été remplacée par Farida Zomorod, professeure maître-assistant à Dar al-Hadith al-Hassania.

Asma Lamrabet n'a jamais hésité à exprimer librement et sans mâcher ses mots ses positions fortes en matière d’égalité dans l’héritage, de mariage inter-religieux et de loi islamique.

Sa vision a toujours été réformiste et dévoilée en clair dans ses différents ouvrages: Aisha, épouse du Prophète ou l'Islam au féminin; Le Coran et les femmes: Une lecture de libération; Femmes, Islam, Occident: Chemins vers l'universel; Femmes et hommes dans le Coran: Quelle égalité?.