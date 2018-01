© Copyright : Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Kiosque360. Le baron de la drogue qui s’est évadé du CHU Ibn Sina est tombé, mercredi 17 janvier, dans les filets des services de sécurité. Des enquêtes ont été ouvertes pour identifier les individus impliqués dans cette affaire. Les détails.

Fin de cavale pour Chérif Laâroussi. Le célèbre baron de la drogue incarcéré à la prison de Lâarjat, qui s’est enfui du CHU de Rabat où il avait été admis il y a quelques semaines, a été cueilli par un commando spécial, mercredi soir à Tanger, en compagnie de sa femme, rapporte Assabah dans son édition de ce vendredi 19 janvier.

Selon Assabah, le narcotrafiquant a été arrêté grâce à la coordination des services de sécurité et de renseignement quatre jours après son évasion digne du scénario d’une production hollywoodienne. Un communiqué de la DGSN a indiqué qu’une enquête judiciaire avait été ouverte avec le prévenu et son épouse pour faire la lumière sur son plan d’évasion et identifier les personnes l’ayant aidé. Le couple devrait comparaître aujourd’hui devant le procureur du roi près le tribunal de première instance.

Une enquête administrative a été également ouverte afin de mettre au jour les éventuels dysfonctionnements et manquements ayant permis l’évasion d’un détenu en extraction médicale, ajoute la publication.

Dans une déclaration à Assabah, la sœur du narcotrafiquant a expliqué que son frère avait purgé la totalité de sa peine fixée à 10 ans en 2006. Selon elle, son frère a été retenu 2 ans de plus par l’administration pénitentiaire.

Rappelons que Chérif Laâroussi a été admis au service neurologie du CHU Ibn Sina en décembre 2017. Dimanche dernier, quatre individus portant des tenues de l’administration pénitentiaire se sont présentés et l’ont sorti de l’hôpital sur un fauteuil roulant avant de le conduire à bord d’un 4X4 vers une destination inconnue.