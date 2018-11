© Copyright : DR

De fortes pluies parfois orageuses, des rafales de vent et des chutes de neige intéresseront, ce samedi et dimanche, plusieurs villes du Royaume, a annoncé la Direction de la météorologie nationale (DMN).

De fortes pluies parfois orageuses (40-70mm) auront lieu le dimanche de 10h à 24h dans les villes de Chefchaouen, Larache et Ouezzane, a indiqué la DMN dans un bulletin métrologique spécial.

Des averses modérées parfois orageuses (30 à 40mm) concerneront Agadir-Ida-Ou-Tanane, Safi et Essaouira ce samedi à partir de 21h jusqu'à dimanche à 18h, a précisé la la même source.

Des rafales de vent assez fortes (65 à 75Km/h) intéresseront, ce samedi entre 19h et 24h, Essaouira, El Jadida et Safi, selon le bulletin spécial. Aussi, des chutes de neige de l'ordre de 12cm intéresseront dimanche Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulemane et Midelt.