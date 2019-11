© Copyright : DR

Des chutes de neige et un temps froid du niveau "orange" sont prévus du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, annonce mercredi la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Des chutes de neige du niveau "orange" concerneront ainsi les préfectures et les provinces de Boulemane, Guercif, Ifrane, Khénifra, Midelt, Sefrou et de Taza, a indiqué la DMN dans un bulletin météorologique spécial.

Un temps froid est également prévu le week-end avec des températures minimales oscillant entre 04 et 00 degrés et maximales variant entre 02 et 07 degrés à Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Feguig, Guercif, Ifrane, Midelt, Taza et Tinghir, selon la même source.

Durant la même période, un temps froid est prévu à Al Hoceima, Khémisset, Errachidia, Taroudant, Taourirt, Taounate, Jerada, Khouribga, Driouch, Rehamna, Zagoura, Chefchaouen, Fqih Bensaleh, Meknès, Moulay Yaâcoub, Oujda-Angad, Ouarzazate, avec des températures minimales oscillant entre 00 et 04 degrés et maximales entre 10 et 15 degrés.