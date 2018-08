© Copyright : Le360

L'état sanitaire du cheptel national, notamment celui des ovins et des caprins, est «maintenu très satisfaisant» dans l'ensemble des régions du Royaume, a assuré mercredi le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

«Grâce aux efforts des professionnels du secteur, au suivi continu sanitaire du cheptel et aux campagnes de vaccinations menées par les services vétérinaires relevant de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et les vétérinaires sanitaires mandatés contre les maladies animales contagieuses et à incidences économiques, notamment celui des ovins est des caprins, est maintenu très satisfaisant dans l'ensemble des régions du Royaume», a indiqué le ministère dans un communiqué.

L'élevage ovin et caprin pendant la campagne agricole 2017-2018, a bénéficié de plusieurs mesures et conditions, a relevé la même source, citant dans ce cadre, l'abondance des ressources fourragères et céréalières qui a eu des impacts significatifs sur la baisse des prix des aliments de bétail produits localement (de -14% par rapport à la campagne précédente).

Il s'agit également de l'appui dont bénéficie le secteur de l’élevage des ovins et des caprins dans le cadre du Plan Maroc Vert à travers le Royaume, surtout dans les régions à forte production notamment Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, l'Oriental et Meknès-Fès, ainsi que des performances zootechniques du cheptel atteignant un taux d'agnelage de 93% et un taux de mortalité de 2%.

L'opération de Aïd Al Adha constitue une opportunité pour améliorer la trésorerie des agriculteurs pour lesquels l'élevage de petits ruminants représente la principale source de revenus, notamment dans les vastes zones de parcours, a noté le ministère.

Par ailleurs, les transactions commerciales des animaux d'abattage à l’occasion de Aïd Al Adha permettront de réaliser un chiffre d’affaires dépassant les 11 milliards de dirhams, dont la majorité sera transférée au milieu rural, permettant ainsi aux agriculteurs de faire face aux dépenses des autres activités agricoles, en particulier durant la période de lancement de la campagne agricole 2018-2019, d'après le communiqué, qui a précisé que ces ressources financières contribueront à dynamiser les activités économiques globales dans le monde rural.

Un suivi rapproché de l'approvisionnement des différents marchés pour observer de près les cours des animaux commercialisés notamment au niveau des grandes surfaces, des souks ruraux et des principaux points de vente au niveau des villes et de l’état sanitaire des animaux par les services vétérinaires relevant de l’ONSSA, a assuré le ministère. L'offre en cheptel ovin et caprin, destiné à l'abattage pour la fête de l'Aid Al Adha 2018, s'élève à près de 8,1 millions de têtes, dépassant de plus de 48% une demande prévisionnelle estimée à 5,45 millions de têtes.