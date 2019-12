© Copyright : DR

Une séance de projection hier au Megarama de Rabat a été émaillée par une violente altercation et des joutes verbales entre un groupe de jeunes adolescents et un trentenaire. Voici la version de l'administration qui dément toute agression physique.

Depuis hier soir, des informations concernant une violente agression contre un groupe d'adolescents au Megarama de Rabat circulent sur la toile. Un jeune trentenaire, excédé par le chahutage de jeunes venus regarder le film "Jumanji, Next Level" se serait dirigé vers l'un des adolescents et lui aurait asséné un coup au visage.

Un administrateur du Megarama de Rabat aurait même défendu l'agresseur en faisant sortir les jeunes de la salle de projection.

Contacté par le360, Joseph Vacrin, le directeur d'exploitation du groupe Megarama nie tout en bloc et prend pour preuve les enregistrements vidéo des caméras du multiplexe. "Nous sommes prêts à montrer tous les enregistrements. Il n'y a pas eu d'agression. C'était plus une altercation et des joutes verbales sans aucune manifestation de violence physique", affirme-t-il.