Le procès de Hicham Nejmi, l’ancien secrétaire général du ministère de la Santé, a été reporté. Il est poursuivi pour fausses déclarations et non assistance à personne en danger après la chute d’une jeune femme, qui était en sa compagnie, d’une chambre d’hôtel. Les détails.

Première audience, premier report. Le tribunal de première instance d’Agadir a décidé d’ajourner le procès de Hicham Nejmi, l’ex-SG du ministère de la Santé, au 21 octobre prochain, a constaté un journaliste de Le360. La décision de la cour vient en réponse à une requête de la défense de Hicham Nejmi qui a demandé un délai pour pouvoir étudier le dossier et préparer les plaidoiries.

L’ex-SG du ministère de la Santé, débarqué suite à cette affaire et sur une demande du ministre Anas Doukkali à laquelle avait adhéré le chef du gouvernement, est poursuivi pour présentation d’une fausse identité (au moment de réserver une chambre dans un hôtel classé de la ville), de fausses déclarations et de non assistance à personne en danger.

Les faits remontent au 23 août quand une jeune femme, propriétaire d’une agence de location de voitures à Marrakech, s’est défenestrée d’une chambre d’hôtel. Elle aurait été en compagnie de Hicham Nejmi qui, au lieu de porter secours à sa compagne, aurait été ramener sa femme sur les lieux pour se disculper.

La jeune femme, victime de blessures graves, a été admise d’abord aux urgences de l’hôpital provincial d’Agadir avant d’être réorientée vers une clinique privée de Marrakech. Elle est également poursuivie pour ébriété en public.

Un troisième individu est également poursuivi: il s’agit du responsable de la réception de l’hôtel qui avait réservé une chambre à Hicham Nejmi sous une fausse identité.