Kiosque 360. Suite à la diffusion, à grande échelle sur les réseaux sociaux, d’une vidéo filmée dans un bloc opératoire, montrant une équipe médicale en train d’extraire une canette de soda de l’anus d’un patient, la police judiciaire de Kénitra a identifié les auteurs et la victime. Les détails.

Les investigations menées par les services sécuritaires ont conduit les enquêteurs à identifier les protagonistes de cette affaire. En cause: la vidéo humiliante montrant une équipe médicale en train d’extraire un objet de l’anus d’un patient dans un bloc opératoire, et qui, diffusée à grande échelle sur les réseaux sociaux, est devenue virale.

Les enquêteurs ont pu identifier les membres de l’équipe médicale et la victime et déterminer les circonstances ayant entouré cette opération ainsi que le lieu où elle s’est déroulée. Selon le quotidien Assabah, qui s’est penché sur cette affaire dans son édition du week-end des 10 et 11 février, le jeune patient filmé a été victime d’un horrible viol perpétré par trois individus activement recherchés, qui ont introduit l’objet en question, une canette, dans son anus. Ce crime abominable a été commis sur la route de Méhdia dans la province de Kénitra.

Traumatisée, la victime a été évacuée au centre hospitalier Al Idrissi où le chef de service de la chirurgie a piloté l’opération avec l’aide de trois infirmiers, alors qu’un médecin filmait. Auditionné par la police judiciaire, ce médecin a reconnu avoir filmé la scène, comme il a reconnu avoir transféré la vidéo à un autre médecin à Salé afin de lui «permettre de l’exploiter en cours avec des débutants dans le domaine de la santé».

Des sources du quotidien précisent que l’enquête suit toujours son cours sous la supervision du parquet général de la ville de Kénitra, en vue d’élucider toutes les circonstances entourant ce drame. L’enquête ouverte a également permis d’identifier la victime qui a quitté les lieux. Son audition apportera certainement d’autres éléments qui aideront à tirer cette affaire au clair. Une affaire qui a soulevé la question de l’éthique des médecins, ajoute Assabah. C’est dire que des rebondissements sont en vue.