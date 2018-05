© Copyright : DR

Le bâtonnier du barreau de Casablanca, Me Hassan Birouaine, tire à boulets rouges sur des avocats au procès de Taoufik Bouachrine, et dont le comportement est jugé hystérique.

Hassan Birouaine, le bâtonnier du barreau de Casablanca dénonce le comportement de certains avocats au procès du journaliste Taoufik Bouachrine. Dans une note rendue publique, Me Birouaine qualifie ce comportement d’indigne. Il vise aussi bien la défense que la partie civile.

Le bâtonnier va même jusqu'à accuser certains avocats de «piétiner» l’uniforme de la profession lorsqu’ils s’échangent des expressions obscènes. «Parmi ces avocats, certains portent des titres honorables. Ceux-là même qui sont censés donner l’exemple ont, au contraire, exacerbé la situation en tenant des propos honteux» souligne Me Birouaine.

"Quiconque suit de prêt le déroulé du procès de M. Taoufik Bouachrine, constatera que certains avocats, de part et d'autre, se sont éloignés du bon sens et ont perdu la sérénité et la clairvoyance qu'un avocat est tenu d'observer en exerçant son devoir" a t-il ajouté.

