Yassine Mansouri et Abdellatif Hammouchi, deux hauts responsables sécuritaires du royaume, se sont rendus ce dimanche à Rome, en Italie, dans le cadre d’une mission conjointe, a appris Le360 de sources concordantes.

Yassine Mansouri chapeaute la Direction générale des études et de la documentation (DGED), les services secrets extérieurs du royaume, tandis que Abdellatif Hammouchi est le directeur général du pôle que forme la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Abdellatif Hammouchi et Yassine Mansouri auront des entretiens avec de hauts responsables politiques et sécuritaires italiens.

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas là de la première mission du genre de ces deux hauts responsables sécuritaires marocains dans un pays européen. La DGST et la DGED sont très appréciées pour leur coopération sécuritaire avec des pays étrangers. Et l'expérience de la DGST, par exemple, est mondialement reconnue et même citée comme un modèle de lutte efficace contre le terrorisme et le crime organisé.