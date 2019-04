© Copyright : DR

Le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques, David Hale, effectuera les 10 et 11 avril une visite au Maroc. Le dossier du Sahara sera au centre des entretiens que le haut responsable US aura avec son homologue Nasser Bourita. Détails.

«Le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques, David Hale, se rendra les 10 et 11 avril au Maroc», a appris le360 jeudi matin auprès d’une source diplomatique marocaine. Le Maroc sera la troisième étape d’une tournée qui conduira ce haut responsable américain (numéro trois au sein du Département d’Etat), également en France et en Belgique, précise notre source.

L’étape marocaine de ce périple intervient sur fond d’intenses tractations autour du dossier du Sahara, après la présentation, il y a deux jours (mardi 2 avril), du nouveau rapport du SG de l’ONU sur le Sahara. Elle intervient également à la veille de l’examen du rapport d’Antonio Guterres, les 9 et 10 avril, par le Conseil de sécurité, et à 25 jours du vote de la nouvelle résolution sur le Sahara, prévu le 29 avril. L'extension du mandat de la Minurso pour six mois supplémentaires et le processus de pourparlers quadripartites (Maroc, Algérie, polisario et Mauritanie), initiés les 5 et 6 décembre 2018 à Genève, sous l'égide de l'Envoyé personnel du SG de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, seront les enjeux principaux de ce projet de résolution.

"L’intégrité territoriale du Maroc sera au centre des entretiens que David Hale aura les 10 et 11 avril à Rabat avec le MAECI, Nasser Bourita", dévoile notre source.

Le Maroc saisira l’occasion de cette visite pour défendre à nouveau le bien-fondé de son offre d’autonomie, déjà saluée par Washington comme étant une proposition sérieuse et crédible.

Pour rappel, les Etats-Unis sont le porte-plume du projet de résolution sur le Sahara. Ils sont à l'origine de la réduction de la durée du mandat de la Minurso à six mois seulement, au lieu d’une année. Ils comptent par cette initiative presser les parties au conflit à retourner à la table des négociations pour trouver une solution politique réaliste et réalisable au conflit régional créé autour du sahara marocain.

Il faut souligner, par ailleurs, que la visite attendue du sous-secrétaire d'Etat américain, David Hale, sera aussi l'occasion de discuter des relations bilatérales entre le Maroc et les Etats-Unis, dans le cadre du Dialogue stratégique engagé entre les deux pays alliés.