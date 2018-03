© Copyright : DR

Une délégation marocaine officielle conduite par le Chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, prendra part aux travaux du 8ème Forum mondial de l'Eau, prévu du 19 au 23 mars à Brasilia.

Le Maroc, qui sera représenté par une importante délégation officielle qui comprend la Secrétaire d’État chargée de l'Eau, Charafat Afilal, participera activement aux travaux de cette édition dont la cérémonie d’ouverture sera marquée, comme à l’accoutumée, par la remise de la sixième édition du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau le 19 mars, créé à l’initiative commune du Conseil Mondial de l’Eau et du Maroc en 2000, en mémoire à Feu SM le Roi Hassan II, pour sa politique clairvoyante en matière de coopération et de solidarité en faveur de la préservation et de la gestion durable des ressources en eau.

Eu égard à la portée significative profonde que recèle cette prestigieuse distinction au niveau international notamment le respect des principes de solidarité, de promotion du savoir, de l’innovation et du travail fructueux dans le domaine de l'eau dans une conjoncture climatique mondiale marquée par le changement et l’irrégularité, il a été décidé d’organiser cette édition sous le thème: "œuvrer pour plus de solidarité et d’inclusion afin d’assurer la sécurité hydrique et la justice climatique", indique un communiqué du Secrétariat d’État Chargé de l'Eau. Le Royaume du Maroc sera également présent au niveau de l’Exposition Mondiale de l’Eau à Brasilia, à travers son "Pavillon Maroc" qui prévoit de rassembler des experts et des acteurs internationaux dans le cadre d’une série de conférences et d’évènements parallèles, qui constituent une opportunité pour mettre en lumière l’expérience marocaine en matière de gestion des ressources en eau, débattre et partager les expériences sur des thématiques liées à l’eau notamment la sécurité hydrique et alimentaire, l’économie verte, le développement durable, l’eau en Afrique, ou encore le manque d’eau comme préoccupation méditerranéenne ainsi que la coopération entre les deux secteurs privé et public, ajoute la même source.

Cette édition, organisée sous le thème "partager l’eau" et qui accueillera plus de 35000 participants représentant 170 pays, avec 140 délégations ministérielles, propose 5 processus différents, politique, thématique, régional, citoyen en plus du focus groupe sur "la durabilité". Ce rendez-vous planétaire organisé tous les trois ans par le Conseil Mondial de l'Eau et le pays hôte rassemblera les parties prenantes venant des quatre coins du monde pour que la mobilisation de la communauté internationale sur les questions de l’eau soit maximale et pour que la contribution soit effective à relever les défis auxquels le monde est confronté.

Depuis l’édition de Marrakech en 1997, en passant par La Haye 2000, Kyoto 2003, Mexico 2006, Istanbul 2009, puis Marseille 2012 et Daegu-Gyeongbuk 2015, le Forum Mondial de l’eau est consacré comme une plateforme particulière dédiée à l’échange d'expériences et de connaissances et à la mobilisation des capacités de l'innovation et de la créativité sur les questions liées à la sécurité hydrique, relève le document.