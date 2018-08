© Copyright : DR

Lors du Conseil des ministres tenu le 20 août dernier à Rabat, et conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Intérieur, le roi Mohammed VI a nommé plusieurs walis et gouverneurs à l’administration centrale et territoriale. Reçus ce vendredi 24 août par le roi au Palais royal de Rabat, ils ont tous prêté serment devant le souverain. Voici leur liste complète.

Administration territoriale:

- Kari Qassi Lahlou: wali de la région de Marrakech-Safi et gouverneur de Marrakech

- Abdeslam Bekrate: wali de la région de Béni Mellal-Khénifra et gouverneur de Khénifra.

Administration centrale:

- Mohamed Derdouri: wali, coordinateur national de l'Initiative nationale de développement humain

- Jelloul Semsem: wali rattaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur.

Gouverneurs:

- Abderrazak Mansouri: gouverneur de Ouarzazate

- Mustapha El Maâza: gouverneur de Taza

- Samir Yazidi: gouverneur de Ben Slimane

- Abdelhamid Chennouri: gouverneur de Khouribga

- Hassan Khalil: gouverneur de Tiznit

- Ismaïl Aboulhouqouq: gouverneur d'Inzégane-Aït Melloul

- Hassan Bougoutha: gouverneur de Sidi Bennour

- Hicham Sammahi: gouverneur de Kelaât Sraghna

- Saleh Dah: gouverneur de Taounate

- El Hassan Sedqi: gouverneur de Sidi Ifni

- Rachid Afirate: gouverneur de Casablanca-Anfa

- Jamal Mekhtatar: gouverneur de Moulay Rachid (Casablanca)

- Fouad Hajji: gouverneur de Zagora

- Mehdi Chalabi: gouverneur de Ouazzane

- Zine El Abidine Ezzhar: gouverneur d'El Hajeb

- Yassine Jari: gouverneur de M'diq-Fnideq

- Youssef Draiss: gouverneur de Skhirate-Témara

- Adil El Malaki: gouverneur d'Essaouira

- Mohamed Hamim: gouverneur de Terfaya

- Bouabid El Guerrab: gouverneur de Chichaoua

-Youssef Khir: gouverneur d'Assam Zag

- Mohamed Alami Oueddane: gouverneur de Chefchaouen

- Salaheddine Amal: gouverneur de Tata

- Omar Filal: gouverneur en charge des Affaires général (Casablanca).



Gouverneurs rattachés à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur:

- Younès El Qassimi

- Mohamed Samir Khamlichi

- Abdelmajid El Kamili

- Abdellah Nassif

- Jamal Chaârani

- Beloua Laâroussi: gouverneur, directeur des Affaires générales

Gouverneur, directeur général du Fonds d'équipement communal:

- Omar Lahlou

Gouverneur, directeur général de l'Agence urbaine de Casablanca

- Taoufiq Benali