© Copyright : DR

La 5e session de la Commission mixte de coopération bilatérale entre les Emirats arabes unis et le Maroc s'est ouverte, ce mardi soir à Abou Dabi, sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Cheikh Abdellah ben Zayed Al Nahyane et Nasser Bourita.

Cette rencontre a été précédée la veille par la réunion d'une commission technique ayant examiné notamment les affaires consulaires concernant les deux pays, a appris le360 de source gouvernementale.

Cette commission a été co-présidée, du côté marocain, par Fouad Akhrif, directeur en charge du Moyen-Orient, des pays du Golfe et des organisations arabo-islamiques, et du côté émirati, par Mohamed Charaf, ministre adjoint des Affaires étrangères.

A l'ouverture des travaux de la 5e commission mixte, les deux ministres ont paraphé un document prévoyant la concertation politique bilatérale et la consolidation du partenariat entre les deux pays. La même source rappelle que le Maroc et les Emirats arabes unis accordent un intérêt particulier à la concertation politique, celle-ci permettant d'unifier leurs positions au niveau régional et international.

La cause palestinienne, le soutien à la préservation de l'unité territoriale de chacun des deux pays et la lutte contre le terrorisme sont autant de sujets qui font l'objet d'une coopération bilatérale renforcée, selon la même source.

Les Emirats arabes unis et le Maroc entretiennent d'excellentes relations politiques et économiques, et ce depuis des décennies. Près de 100 accords de coopération couvrant divers domaines, notamment le secteur militaire, lient les deux pays. Les Emirats sont devenus en 2014, le premier investisseur dans la Bourse de Casablanca en totalisant 55 milliards de dirhams d’investissements.

En 2015 les exportations marocaines vers les Emirats arabes unis se sont chiffrées à 217,35 millions de dirhams alors que les importations depuis les Emirats se sont élevées à 2,44 milliards de dirhams.