Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, donnera, vendredi à Rabat, le coup d'envoi officiel de la campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ciblant tout particulièrement les jeunes.

"Les victimes de ces violences sont principalement issues de la tranche d'âge comprise entre 18 et 28 ans", a affirmé Jamila Moussali, ministre de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, interrogée par Le360.

"Jeunes, tous unis contre les violences faites aux femmes": c'est en effet là le thème de cette campagne nationale, qui se poursuivra jusqu'au 20 décembre prochain.

"Nous avons ciblé les jeunes, car ils sont au centre de cette problématique, en tant que victimes et en tant qu'acteurs de la société", a ajouté la ministre, nommée à ce poste en remplacement de Bassima Hakkaoui, lors du remaniement ministériel du 9 octobre dernier.

La cérémonie de lancement de cette campagne verra la participation, outre Saâd Eddine El Othmani et Jamila Moussali, du ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufik, ainsi que du ministre d'Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.

Malgré l'existence d'une loi réprimant les violences faites aux femmes, ce fleau persiste au Maroc.

Un récent rapport publié par deux ONG marocaines déplore l'aggravation des violences faites aux femmes. Le document dénonce notamment les agressions psychologiques et sexuelles, dont le viol conjugal, que la législation actuellement en vigueur ne reconnaît pas.