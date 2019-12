© Copyright : Le360

La situation sécuritaire à Tindouf, dans le sud-ouest algérien, est devenue préoccupante à tel point que l'Espagne vient de demander à ses ressortissants de quitter immédiatement cette zone en raison de possibles actes terroristes. Les explications d’un expert.

"L'alerte du gouvernement espagnol est un élément nouveau, significatif et fondamental", affirme le politologue Mustapha Sehimi, interrogé par Le360 au lendemain de cet appel émis par les autorités de Madrid.

Que signifie alors la préoccupation de l'Espagne et, fait nouveau, celle de l’Algérie? "L'Espagne a fait savoir qu'il y a un risque de terrorisme notamment la possibilité d'enlèvements de ses ressortissants dans les camps de Tindouf », répond Mustapha Sehimi.

Pour cet expert, l'alerte espagnole est "un élément qui conforte la position marocaine qui dit que la zone de Tindouf est une zone d'insécurité générant le terrorisme". Selon lui, l'élément nouveau, "c'est la prise de position de l'Algérie qui a fait la même analyse et le même constat, avant de faire marche arrière, ou ce qu'on appelle un rétropédalage".

La communauté internationale reconnaît, a-t-il souligné, "qu'il y a un gros problème de sécurité dans les camps de Tindouf".

Le politologue explique en outre ces graves problèmes d'insécurité et d'instabilité par le fait que l'Algérie traverse des problèmes politiques. "Il me semble, estime-t-il, que ce fait montre qu'il y a moins de direction et moins de contrôle de ce qui se passe à Tindouf".

Mustapha Sehimi conclut son propos en rappelant que la politique du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme est saluée par la communauté internationale, dont les Etats-Unis.