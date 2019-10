© Copyright : Le360

La France compte énormément sur l'apport du Maroc au 28e sommet Afrique-France prévu du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux sur le thème de la ville et des territoires durables.

C'est en ces termes que se sont exprimés, ce mardi 29 octobre à Rabat, Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc, et Stéphan Dubost, secrétaire général-adjoint du Sommet, lors d'une conférence de presse.

Pour montrer l'intérêt qu'accorde la France à la participation du Maroc, partenaire stratégique et historique de la France, Paris a dépêché Stéphan Dubost pour rencontrer de hauts responsables marocains et discuter non seulement de la participation marocaine, mais aussi du rôle que doit jouer le royaume dans la réussite de cet évènement, selon Hélène Le Gal et le secrétaire général-adjoint du Sommet. Celui-ci avait été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, à Ouagadougou en 2017.

Cette édition, selon les organisateurs, sera un rendez-vous politique, économique et culturel incontournable et d'envergure internationale, qui accueillera plus de 15.000 personnes, associant les 54 Chefs d'Etat du continent africain, les décideurs des collectivités territoriales, des entreprises privées, des financiers ainsi que des membres des diasporas et des organisations de la société civile africaines et françaises.